Sevgili Başak, bugün romantik evrende senin için çok özel bir gün olabilir. Yay burcundaki Yeni Ay, aşk hayatında yeni bir sayfa açman için kapıları sonuna kadar aralıyor. Eski sevgililerin, eski aşkların, belki de eski kalp kırıklıklarının izlerini silmek için harika bir fırsat bu. Geçmişte yaşadığın ilişkilerden edindiğin tecrübeler, aynı hataları tekrar etmemen için birer ışık olacak.

Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açma vakti gelmiştir. Kalbini dinle, geçmişin geride kaldığını kabul ederek heyecana kapıl. Unutma, her yeni başlangıç, yeni bir maceranın da başlangıcıdır... Şimdi kalbini dinle, geçmişin geride kaldığını kabul et ve bu yeni döneme heyecanla adım at. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…