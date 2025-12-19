Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin için özel bir hediye ile geliyor. Yay burcundaki Yeni Ay'ın doğuşu, iş hayatının rutininden bir nebze olsun uzaklaşıp duygusal geçmişine bir yolculuk yapmana vesile olacak. İşte bu enerji, seni ofis masanın ötesine, belki de uzun süredir görmezden geldiğin, belki de bir köşede unutulmuş bir aile meselesi veya içinde bir yerlerde saklı kalmış bir huzursuzluğa doğru sürüklüyor.

Ama hey! Bu duygusal dalgalanma, aslında seni daha da güçlendiriyor. İş hayatındaki başarılarının ardında, bu duygusal yüklerle yüzleşme cesareti yatıyor. Bugün, tüm bu duygusal yüklerinle yüzleşmek, iş hayatında daha da sağlam adımlar atmanı sağlıyor.

Şimdi, kendine yüksek sesle 'Ben ne istiyorum?' diye sorma zamanı! Bu soru, iş hayatında duygusal motivasyonunun hızla artmasına yardımcı olacak. Kendine koyduğun hedefler, başarılı olmayı arzuladığın konular ve kurmayı hayal ettiğin iş için ise şimdi harekete geçmenin tam zamanı. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…