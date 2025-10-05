onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
6 Ekim Pazartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
6 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Ekim Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde yoğun bir hareketlilik söz konusu. Zira, senin de yönetici gezegenin olan Merkür, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, senin iç dünyanda derinlemesine bir analiz yapmanı gerektirecek. Ancak dikkat et, bu süreçte fazla düşünmek, sinir sistemini yorabilir ve enerjini düşürebilir.

Böyle bir durumda, ne yapmalı diye düşünüyorsan işte sana birkaç öneri: Hafif bir yürüyüşe çık, doğanın içinde kaybol ve zihnini boşalt. Ya da evde lavanta kokusu eşliğinde bir meditasyon yapabilirsin. Lavantanın sakinleştirici etkisi, zihnini rahatlatacak. Bir diğer seçeneğin ise sıcak bir banyo. Sıcak suyun rahatlatıcı etkisi ve sessizlik, zihnini sakinleştirecek ve enerjini yeniden toplamanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
