6 Ekim Pazartesi Başak Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Merkür'ün gizemli ve mistik Akrep burcuna geçişi ile zihnindeki derinlikler daha da artacak. İletişim trafiğin adeta bir metropolün kalabalık caddeleri gibi yoğun olacak. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bugün sözcüklerin bıçak gibi keskin ve etkili olacaklar. İş yerinde kulaklarına çalınan bir söylentiye hemen tepki vermek yerine, durup bir nefes almayı ve durumu doğrulamayı düşün. Hani derler ya, 'Acele işe şeytan karışır', işte bugün bu atasözünü aklından çıkarma.

Öte yandan, bu süreçte yeni fikirler üretme konusunda bir sanatçı kadar yaratıcı ve yetenekli olacağın bir döneme giriyorsun. Ancak bu fikirlerini herkese anlatmak yerine, belki de biraz sessiz kalmayı ve fikirlerini olgunlaştırmayı denemelisin. Kim bilir, belki de sessizce ve sabırla üzerinde çalıştığın bir fikir, yakın zamanda sana beklediğinden daha büyük bir başarı getirebilir. Yakın çevrenden biriyle fikir ayrılığı yaşasan bile, sonunda haklı çıkan sen olacaksın. Unutma, sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…