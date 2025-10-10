onedio
11 Ekim Cumartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu
11 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün seninle biraz sohbet etmek istiyoruz. Her gün aynı rutinlerle dolu bir hayatın içinde, bedenini sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Ancak bedenin, seninle farklı bir dilde konuşuyor. O, senden biraz özgürlük talep ediyor.

Bugün, belki de her zamanki gibi planlı bir yürüyüşe çıkmak yerine, biraz spontanlık katmanın vakti geldi. Belki de bilmediğin bir yola girip, nereye çıkacağını bilmeden yürümek, kaybolmak bile kendi başına bir terapi olabilir. Bedenini dinlemek, onunla birlikte hareket etmek, ona özgürlük tanımak... İçgüdülerine kulak vermek ve onları bir sağlık koçu gibi yönlendirmek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

