Sevgili Başak, bugün seni biraz zorlayacak bir gün olabilir. Güneş ve Jüpiter'in kare açıda olması, mükemmeliyetçi yanını biraz daha öne çıkarabilir. İş hayatında sorumlulukların artabilir ve her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacın biraz daha belirginleşebilir. Ancak unutma, bugün aslında ekibindeki insanlara güvenmeyi öğrenme günü. Her detayla sen ilgilenmeye çalışırsan hem enerjini tüketirsin hem de belki de kaçırabileceğin fırsatları gözden kaçırırsın. Verimliliğin sırrı, işleri paylaşmaktan geçiyor.

Maddi konularda da biraz daha dikkatli olman gerekiyor bugün! Harcamalarını planlamakta fayda var, çünkü bazen 'bir daha bulamam' diye düşündüğün şey aslında o kadar da özel olmayabilir. Zira, Jüpiter de seni 'fazla alma' enerjisiyle köşeye sıkıştırabilir.

Sırada aşk var! Bugün, duyguların güçlü olabilir ama eleştirilerin de artmış olabilir. Sevdiğin kişiyi geliştirmek isterken, farkında olmadan onu kırabilirsin. Bugün biraz daha anlayışlı olmaya çalış, mükemmel olmayan anların da güzelliğini fark etmeye çalış. Unutma, her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Zaten söz konusu aşk olduğunda, kusurlara rağmen her an kendi içinde bir güzellik barındırmıyor mu? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…