Sevgili Başak, bugün senin için biraz yoğun geçebilir. Haftanın ilk günü iş yükün biraz ağır olabilir, küçük detaylar bile seni fazlasıyla zorlayabilir. Özellikle planlama ve organizasyon gerektiren projelerde enerjini ne kadar verimli kullanacağın önemli. İş arkadaşlarınla yaşanacak minik tartışmalar, belki de biraz stres yaratabilir. Bu yüzden sakin kalmak işleri hızla rahatlatacaktır. Yeni bir sorumluluk veya görev değişikliği de gündeme gelebilir, bu durumda dikkatli ve özenli olman şart!

Finansal açıdan bakıldığında beklenmedik bir ödeme veya harcama seni biraz sarsabilir. Görünen o ki bu Pazartesi günü, evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Aksayan işler, plansız finansal kararlar planlarını aksatabilir. Belki de daha esnek olmanın zamanı gelmiştir. Zira, her şeyi yönetemeyeceğini kabul etmek bugün seni adeta hafifletebilir.

Romantik hayatında ise iletişim ön plana çıkıyor. Sevgilinle aranda fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Bu yüzden samimi ve içten konuşmalara odaklanmalı, farklı şeyler konuşsanız da birbirinizi can kulağı ile dinlemelisiniz. Peki ya bekar Başak burçları? Bugün eski bir tanıdık tekrar hayatına girebilir, bu durumda acele etmeden durumu değerlendirmek iyi olacak. Unutma, her şeyin en iyisini hak ediyorsun ve her durumda en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…