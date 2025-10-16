Sevgili Başak, bugün biraz zorlu bir gün seni bekliyor olabilir. Gökyüzünde Güneş ve Jüpiter'in kare açıda bulunması, senin mükemmeliyetçi ve detaycı yanını daha da belirginleştirebilir. İş hayatında seni bekleyen sorumluluklar artabilir ve her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacın daha da yoğunlaşabilir. Ancak unutma ki, bugün aslında ekibindeki diğer insanlara güvenmeyi öğrenmenin tam sırası. Zira her minik detayla sen ilgilenmeye çalışırsan, enerjini tüketirsin ve belki de karşına çıkan fırsatları kaçırabilirsin.

Maddi konularda da bugün biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Harcamalarını önceden planlamakta fayda var, çünkü bazen 'bir daha bulamam' diye düşündüğün şey aslında o kadar da özel olmayabilir. Jüpiter'in enerjisi de seni 'fazla alma' konusunda biraz daha teşvik edebilir. Ancak unutma, her şeyin fazlası zarar. Dikkatli ve ölçülü olmak, bugün senin için en doğru seçenek olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…