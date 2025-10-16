Sevgili Başak, bugün Güneş ve Jüpiter, gökyüzünde bir kare açı oluşturacak. Bu da duygusal yoğunluğunu artırabilir. Açığa çıkan enerji ile duygularının daha güçlü hissetsen de aynı zamanda eleştirilerin de artırabilir. Sevdiğin kişinin hayatında olumlu bir etki yaratmak ve onu geliştirmek isterken, farkında olmadan onun duygularını incitebilirsin.

Bu yüzden bugün, anlayışlı olmayı biraz daha ön plana çıkarman gerekebilir. Her şeyin mükemmel olmasını beklemek yerine, mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakıp kusurlu anların da içinde saklı güzelliği fark etmeye çalışmalısın. Unutma ki hayatta her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Aksine, kusurlarımız ve hatalarımız, bizleri eşsiz ve özel kılar. Aşkta da durum farklı değil... Hatta, çoğu zaman kusurlarına rağmen sevdiğimiz kişi, her anıyla hayatımıza ayrı bir güzellik katıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…