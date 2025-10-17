Sevgili Başak, bugün senin için oldukça özel bir gün olabilir. Gökyüzünde, Güneş ile Chiron arasında bir karşıtlık meydana geliyor ve bu durum seni derinden etkileyebilir. Bu karşıtlık, senin içindeki değişim rüzgarlarını estirebilir.

Bugün, kusursuzluğun peşinden koşmak yerine, gerçeklerin peşine düşeceksin. Hayatının her alanında olduğu gibi, aşk hayatında da mükemmeliyetçi yanını bir kenara bırakıp, daha gerçekçi bir bakış açısıyla olayları değerlendireceksin. Partnerinin duygularına karşı daha anlayışlı ve hassas olacak, onu eleştirmek yerine dinlemeyi tercih edeceksin.

Bu durum özellikle bekar Başak burçlarına yarayacak. Dünden beri üzerinde etkisini hissettiğin Güneş, bugün seni tamamen kalbinin kontrolüne bırakacak. Aşka teslim olmak için daha fazla beklemene gerek yok. Artık hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…