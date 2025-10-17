onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Ekim Cumartesi Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
18 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için oldukça özel bir gün olabilir. Gökyüzünde, Güneş ile Chiron arasında bir karşıtlık meydana geliyor ve bu durum seni derinden etkileyebilir. Bu karşıtlık, senin içindeki değişim rüzgarlarını estirebilir.

Bugün, kusursuzluğun peşinden koşmak yerine, gerçeklerin peşine düşeceksin. Hayatının her alanında olduğu gibi, aşk hayatında da mükemmeliyetçi yanını bir kenara bırakıp, daha gerçekçi bir bakış açısıyla olayları değerlendireceksin. Partnerinin duygularına karşı daha anlayışlı ve hassas olacak, onu eleştirmek yerine dinlemeyi tercih edeceksin. 

Bu durum özellikle bekar Başak burçlarına yarayacak. Dünden beri üzerinde etkisini hissettiğin Güneş, bugün seni tamamen kalbinin kontrolüne bırakacak. Aşka teslim olmak için daha fazla beklemene gerek yok. Artık hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

