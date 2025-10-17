Sevgili Başak, bugün Güneş ile Chiron arasında gerçekleşen karşıtlık, iş hayatında karşına çıkan ve belki de farkında olmadan seni tüketen görünmez engellerle yüzleşmeni sağlıyor. Bu engeller, mükemmeliyetçi yönünü, her şeyin kusursuz olmasını isteyen yanını belirginleştiriyor. Ancak unutma ki, bu durumu fark etmek ve kabullenmek bile aslında bir değişimin, bir dönüşümün ilk adımı olabilir. Her zaman her şeyin tam ve eksiksiz olmasını beklemek yerine, bir şeyin 'eksik' olmasını da kabullenmek, aslında başarısızlık değil, tam aksine insana özgü bir denge işaretidir.

Öte yandan, bugün finansal konularda beklediğin sonuçlar biraz gecikirse hemen endişeye kapılma. Çünkü bu gecikme aslında seni daha sağlam, daha emin bir zemine oturtacak. Planlarını gözden geçirmen ve revize etmen, belki de ilk başta bir kayıp gibi görünebilir, ancak sonuçta sana kazanç getirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…