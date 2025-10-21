Sevgili Başak, bugünlerde Neptün, zıt burcun olan Balık'ta ilerliyor. İşte bu durum, iş ilişkilerinde büyülü ancak bir o kadar da karmaşık bir dönemi beraberinde getiriyor. Yaşamın bu döneminde, kariyerindeki iş birlikleri ön plana çıkıyor. Lakin dikkatli olman da gerekiyor, zira herkesin niyeti senin kadar saf ve temiz olmayabilir. Bu nedenle, sezgilerine güvenmekte fayda var ama aynı zamanda gerçekleri de kontrol etmeyi de ihmal etme.

İş hayatında yeni bir ortaklık ya da cazip bir teklif kapını çalabilir. Bu fırsat, ilk bakışta aklını başından alacak kadar mükemmel görünebilir. Ama unutma ki, Neptün'ün sisi bazen küçük detayları saklar. Neyse ki senin zekan ve dikkatli gözlerin, bu detayları ortaya çıkarabilir. Kısacası doğru kişi ile doğru işi yapmak için bugün her zamankinden fazla çaba sarf etmen gerekebilir.

Biraz da aşk mı konuşsak? Bugün, kalbin sanki bir rüyanın içindeymiş gibi hissetmene neden olabilir... Partnerinle arandaki duygusal bağın daha da güçlenmesiyle birlikte kurduğunuz hayaller, gerçek olma yolunda hızla ilerlemeye başlayabilir. Gelelim bekar Başak burçlarına. Neptün'ün karşıt burcundaki enerjisiyle bugün tanışacağın biri seni tamamen büyüleyebilir. Gökyüzündeki çekim kalbinin yönünü şaşırmasına neden olmuş olabilir. Bu yüzden, ona hemen kapılmak istesen bile hızlıca bağlanmak yerine, adımlarını dikkatli atmayı tercih etsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…