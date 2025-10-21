Sevgili Başak, bugün gökyüzünün derinliklerinde, Balık burcunda yer alan Neptün, senin beyin ve sinir sistemini bir ressamın fırçası gibi ustaca hareket ettiriyor. Bu durum, senin zihinsel yorgunluğunu bir kenara bırakıp adeta bir ilham perisi tarafından ziyaret edilmişçesine bir 'ilhamlı yorgunluk' yaşamanı sağlıyor.

Bugün, belki de bir not defteri alıp düşüncelerini, hislerini yazmak, belki de bir kağıda küçük çizimler yapmak sana iyi gelebilir. Hem ruhunu doyuracak, hem de bedenini enerjiyle dolduracak bu aktiviteler, adeta bir meditasyon etkisi yaratabilir. Gözlerinle gördüğün, ellerinle dokunduğun ve yarattığın her şey, senin enerji akışını dengeleyecek minik ritüeller olabilir.

Bu yüzden bugün kendine biraz zaman ayır, belki bir kahve eşliğinde notlar al, çizimler yap. Kendi iç dünyanın zenginliklerini keşfet, ilhamını ortaya çıkar ve bu enerjiyi bedenine yay. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…