Sevgili Başak, Neptün'ün mistik enerjisi bugünlerde zıt burcun Balık'ın gökyüzünde parlıyor. Bu durum, iş dünyamda büyülü, fakat bir o kadar da karmaşık bir dönemi kapına getiriyor. İşte bu dönemde, kariyerindeki iş birlikleri ve ortaklıklar adeta bir vitrine çıkmış gibi ön plana çıkıyor. Ancak burada bir uyarıda bulunmakta fayda var: Herkesin niyeti senin kadar saf ve temiz olmayabilir. Bu nedenle, iç sesine kulak vermek ve sezgilerine güvenmek önemli. Tabii aynı zamanda gerçekleri de kontrol etmekten kaçınma.

İş hayatında yeni bir ortaklık ya da cazip bir teklif kapını çalabilir. Bu fırsat, ilk bakışta aklını başından alacak kadar mükemmel görünebilir. Ancak unutma ki, Neptün'ün sisi bazen küçük detayları saklar. Neyse ki senin zekan ve dikkatli gözlerin, bu detayları ortaya çıkarabilir. Kısacası, hayatının bu döneminde doğru kişi ile doğru işi yapmak için her zamankinden fazla çaba sarf etmen gerekebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…