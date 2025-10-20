Sevgili Başak, bugün Terazi burcunda Yeni Ay'ın enerjisiyle karşı karşıyasın ve bu enerji, maddi konular ve kişisel değerlerle ilgili taze bir dönemin kapılarını aralıyor. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığın projeler, nihayet meyvelerini vermeye başlayabilir. Belki de beklediğin o gelir artışı, yeni bir kazanç modeli ya da istikrarlı bir iş teklifi artık hayatına girmeye hazırlanıyor.

Bu Yeni Ay'ın sana getireceği hediyeler sadece maddi değil, aynı zamanda manevi de olacak. Artık 'ben ne veriyorum ve karşılığında ne alıyorum?' sorusuna dürüst bir yanıt verme zamanı geldi. İş ilişkilerinde kendine de adaletli davranmak, uzun vadede sana istikrar ve huzur getirecek. Belki de bir girişimci fikri aklını kurcalıyor ya da ek bir gelir kaynağı yaratma düşüncesi seni heyecanlandırıyor. İşte bu Yeni Ay, tüm bu fikirlerin filizlenmesi için mükemmel bir zaman.

Hadi biraz da aşk konuşalım! Terazi burcundaki Yeni Ay kalbinde huzurlu bir yeniden yapılanmayı beraberinde getiriyor. Aşk senin için artık sadece duygusal değil, aynı zamanda güvenli hissettiren bir alan haline gelmeli. Bu sayede kalbini açmaya hazır olduğunu hissedebilirsin. Aradığın ama itiraf edemediğin aşka kavuşmak için ilk adımı atma vakti. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…