Sevgili Başak, bugün Terazi burcundaki Yeni Ay, kalbinde huzur dolu bir yeniden yapılanmayı vadediyor. Bu yeniden yapılanma, aşk hayatını ilgilendiren bir dönüşüm olacak. Aşk, senin için artık sadece bir duygusal tatmin değil, aynı zamanda güvenli hissettiren bir sığınak, bir liman haline gelecek. Bu sayede, kalbini yeni bir aşka açmaya hazır olduğunu hissedeceksin.

Yani, belki de uzun zamandır aradığın, belki de varlığını kabul etmekte zorlandığın o büyülü aşkın kapıları sonunda sana açılıyor. Belki de bu, kalbinin derinliklerinde sakladığın ama itiraf edemediğin bir aşka adım atma vakti. Daha da önemlisi, kalbindeki duygusal labirentten çıkıp aşkın sıcak ve güvenli limanına varma zamanı.

Hadi bugünü yeni bir başlangıç olarak gör ve aşka dair tüm korkularını bir kenara bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…