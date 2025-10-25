onedio
25.10.2025 - 18:07

Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 

26 Ekim Pazar günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında istikrar ve güven konuları tam da senin önüne seriliyor. Gökyüzündeki enerjiler, Merkür ve Satürn'ün seninle buluştuğu bu güzel günde, hayatındaki o özel kişiyle aranda sağlam bir bağ kurman için sana cesaret veriyor. Bu bağın temellerini atmak için ise ne daha güzel bir zaman olabilir ki? Pazar günü, evin rahatlığında, sıcacık bir kahve eşliğinde tatlı mı tatlı sohbetlerle bu bağı güçlendirebilirsin.

Eğer bekar bir Başak burcuysan, bugün ciddi bir iletişim kurabilir ve belki de bir süredir aradığın  o özel kişiyi bulabilirsin. Bu durumdan oldukça etkilenebilir, kalbini ona bırakabilirsin. Ancak burada önemli olan nokta, bu adımı atmak için cesaretin olup olmadığı. Senin kararın ve cesaretinle belki de yeni bir aşk hikayesi başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

