Sevgili Başak, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek. Gökyüzündeki Merkür ile Satürn üçgeni, analitik zekanı ve detaylara olan dikkatini ön plana çıkarıyor. Pazar günü olmasına rağmen, kariyerinde ve kişisel projelerinde planlı ve disiplinli adımlar atmak için kusursuz bir zaman dilimindesin. Şimdi sıkı dur, çünkü hızla sonuç alabileceğin bir çalışma temposuna girebilirsin.

İşte tam da bu noktada, uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için titizlik ve sabır en büyük yardımcın olacak. Gökyüzünden aldığın güç, işlerini ve projelerini sağlam temellere oturtman için sana destek sağlayacak. Bu sayede adımlarını daha güvenle, tabii ki kendinden emin ve güçlü atabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise, bugün istikrar ve güven temaları öne çıkıyor. Merkür ve Satürn'den aldığın enerji ile partnerinle ya da hoşlandığınız kişiyle sağlam bir bağ kurmak isteyebilirsin. Bunun için tatlı mı tatlı Pazar sohbetlerini değerlendirebilirsin... Öte yandan eğer bekar bir Başak burcu isen bugün ciddi bir iletişim kurabilirsin. Bu durumdan oldukça etkilenebilirler ve kendini ona bırakabilirsin. Peki, buna cesaretin var mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…