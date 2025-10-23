Sevgili Başak, bugün kariyerindeki detayların seni biraz zorladığına şahit oluyoruz. Ancak endişelenme! Güneş ile Plüton karesinin enerjisiyle, karşılaştığın zorluklara çözüm yollarını hızlıca bulmanın keyfini çıkaracaksın. İş yerinde, belki de hiç beklemediğin bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ancak, sakin kal ve bil ki, analitik zekan ve mantığınla tüm bu sorunları kolaylıkla kontrol altına alabilirsin. Sadece finansal konular ve sözleşmeler konusunda biraz daha dikkatli olman gerekebilir.

Günlük yaşamında ise, içsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Artık gereksiz ilişkilerden ve alışkanlıklardan vazgeçmenin vakti geldi. Bu hafifliği hissetmek seni çok daha iyi hissettirecek. Plüton’un etkisiyle, hem ruhsal hem de zihinsel bir dönüşüm içindesin. Bu değişimi kucakla ve kendini yeniden keşfet.

Peki ya aşk? Bugün kalbine yoğun ve derin duyguların hakim olduğunu görüyoruz. Partnerinle aranda gizli çekimler ve tutkular ortaya çıkabilir. Yalnız bir Başak burcuysan, karşına çıkan kişi, seni hem duygusal hem de fiziksel olarak sarabilir. Ancak dikkatli ol, bu aşk seni hem zorlayacak hem de büyütecek. Bugün, kararlarını hislerinle almayı tercih et, çünkü mantığın biraz geri planda kalıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…