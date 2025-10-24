Sevgili Başak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü yönetici gezegenin Merkür, geniş vizyonlu Jüpiter'le güçlü bir bağ kuruyor. Bu etkileşim, ailevi ve evle ilgili konularda sana rahat bir nefes aldırıyor. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün o düzen değişikliklerini hayata geçirme, yeni bir eve taşınma ya da belki de bir ev yatırımı yapma fikirleri bugün gündeme gelebilir. Hafta sonu olmasına rağmen enerjin tavan yapmış durumda; hem işlerini hallediyor, hem de huzuru buluyorsun.

İş hayatında ise, belki de bir süredir arka planda yürüttüğün planlar nihayet olgunlaşıyor. İşteki detaylara olan hakimiyetin sayesinde, bugün karşına çıkabilecek küçük bir sorunu kolayca çözebilirsin. Bu arada Merkür, seni uzun vadeli kazançlara yönlendiriyor. Biraz sabırlı ol, zira günün sonunda emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın.

Gelelim aşka! Bugün, duygusallaşabilir ve içsel derinliğin artabilir... Merkür ile Jüpiter üçgeninin etkisi altındayken, partnerinle daha çok “biz” olma duygusu öne çıkabilir. İlişkini bir sonraki aşamaya taşımanın, evliliğin ya da birlikte yaşamanın zamanı gelmedi mi? Yalnızlık bitiyor ve yeni düzeninin bir ortağı olacak gibi görünüyor. Tabii eğer bekarsan, belki de bir aile ortamında tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…