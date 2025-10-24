Sevgili Başak, bugün duygusal dünyanın derinliklerine dalma ihtimalin oldukça yüksek. İç dünyanın gizemli koridorlarında dolaşırken, kendini daha hassas ve duygusal olarak hissedebilirsin. Bu durum, Merkür ile Jüpiter'in olumlu enerjileriyle birleşince, partnerinle daha çok 'biz' olma arzusuyla dolabilirsin.

Hayatındaki o özel kişiyle birlikte daha fazla vakit geçirme, onunla daha çok anı biriktirme isteği seni sarmalayabilir. Belki de ilişkini bir sonraki seviyeye taşımanın, evliliğin ya da birlikte yaşamanın zamanı gelmiş olabilir. Bu düşünceler, yalnızlıkla geçirdiğin günlerin sona erdiğinin ve yeni bir düzenin kapıda olduğunun habercisi olabilir.

Tabii eğer bekarsan, bu durumda da sürprizler seni bekliyor olabilir. Belki de bir aile ortamında, belki de tamamen beklenmedik bir anda karşına çıkacak biri, hayatını baştan aşağıya değiştirebilir. Bu kişi, hayatına yeni bir soluk getirebilir ve seni tamamen şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…