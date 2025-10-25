onedio
26 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ekim Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için sindirim ve detoks konuları ön plana çıkıyor. Gökyüzündeki enerjiler, Merkür ve Satürn'ün mükemmel üçgeni sayesinde, planlı ve düzenli beslenmeyi destekliyor. Bu Pazar gününü, sindirim sistemini rahatlatmak için hafif, doğal ve besleyici yemeklerle geçirmen harika olacak.

Bir tabak dolusu taze sebzeler, bir parça tam tahıllı ekmek ve belki biraz yağsız protein... Kulağa ne kadar da lezzetli geliyor, değil mi? Sindirim sisteminin bu tür besinleri kolayca işleyebileceğini ve bu sayede detoks sürecinin daha etkin olacağını unutma. Tabii ki, gününü birkaç kısa esneme ve nefes egzersiziyle taçlandırmak da metabolizmanı ve ruh halini dengelemek için mükemmel bir yol olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

