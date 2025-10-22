onedio
Başak Burcu chevron-right-grey 23 Ekim Perşembe Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
23 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
22.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sağlığına her zamankinden fazla dikkat etmelisin! Akrep Güneşi'nin etkisindeyken, bedenin hassaslaşabilir ve özellikle mide ile bağırsaklarında bazı rahatsızlıklar hissedebilirsin. Bu durum genellikle fazla analiz ve kaygı sonucunda ortaya çıkar. Bedenin, tüm bu stres ve yoğun düşünmeye karşı bir direniş gösteriyor ve sana 'rahatla' mesajını gönderiyor. Bu süreçte, hafif ve sindirimi kolay besinlere yönelmek, bedeninle olan bu iletişimi daha sağlıklı bir hale getirebilir.

Sabah saatlerine güne başlarken, limonlu su veya nane çayı gibi içecekler tüketmek, mide ve bağırsaklarının daha rahat çalışmasına yardımcı olabilir. Unutma, bedenin sana sürekli sinyaller gönderir ve her bir sinyal, aslında birer mesajdır. Bu mesajları kontrol etmek yerine, onları dinlemeye çalış. Çünkü gerçek şifa, bedeninle olan bu iletişimi kabullenmekle başlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

