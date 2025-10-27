onedio
28 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
27.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugünün senin için detayların ön planda olduğu bir gün olacak. Ancak bu detaylara boğulurken, nefes almayı unutmaman gerektiğini hatırlatmak isteriz. Çünkü aşırı analiz yapmak, beyninde gereğinden fazla baskı oluşturabilir ve bu durum, baş ağrısı ya da göz yorgunluğu gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Günün ortasında, belki de öğle yemeği molasında, kısa bir yürüyüş yapmayı düşün. Ya da belki de sessiz ve sakin bir mola, senin için daha iyi olabilir. Bu molalar, hem bedenini hem de zihnini rahatlatacak ve yeniden enerji toplamanı sağlayacak. Tabii bunun için bedeninin sana verdiği küçük sinyalleri göz ardı etmemen de oldukça önemli. Belki de biraz daha yavaşlaman, belki de biraz daha hızlanman gerektiğini söylüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

