Sevgili Başak, bugünün senin için detayların ön planda olduğu bir gün olacak. Ancak bu detaylara boğulurken, nefes almayı unutmaman gerektiğini hatırlatmak isteriz. Çünkü aşırı analiz yapmak, beyninde gereğinden fazla baskı oluşturabilir ve bu durum, baş ağrısı ya da göz yorgunluğu gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Günün ortasında, belki de öğle yemeği molasında, kısa bir yürüyüş yapmayı düşün. Ya da belki de sessiz ve sakin bir mola, senin için daha iyi olabilir. Bu molalar, hem bedenini hem de zihnini rahatlatacak ve yeniden enerji toplamanı sağlayacak. Tabii bunun için bedeninin sana verdiği küçük sinyalleri göz ardı etmemen de oldukça önemli. Belki de biraz daha yavaşlaman, belki de biraz daha hızlanman gerektiğini söylüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…