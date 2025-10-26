Sevgili Başak, bu haftanın ilk ışıklarıyla birlikte, senin için oldukça iddialı ve sistemli bir dönem başlıyor. Ay'ın Oğlak burcundaki seyahati, içindeki planlayıcı ve girişimci ruhunun uyanmasına neden olacak. İş hayatında detaylara olan hakimiyetin ve dikkatli gözlemlerinle herkesin dikkatini üzerine çekeceksin.

Yeni bir proje ya da anlaşma için adeta bir roket gibi güçlü bir başlangıç yapabilirsin. Karar alma, strateji belirleme gibi konularda bugün parlak fikirlerin seni ileri taşıyacak. Bu fikirler, hem kısa hem de uzun vadede seni öne çıkaracak bir fırsat zinciri yaratıyor. Bu fırsatlar, seni hedeflerine daha hızlı ulaştıracak ve başarı merdivenlerini hızla tırmanmana yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Açık konuşalım, bugünden itibaren iç dünyanda hareketli bir dönem başlıyor. Sevdiğin kişiyle derin ve anlamlı duygusal konuşmalar yapabilir, gizli hislerini açığa çıkarabilirsin. Ancak bugün ufak bir kıskançlık veya yanlış anlaşılma yaratabilir. Bu tür durumları hemen çözüme kavuşturman ve açık iletişim kurman önemli olacak. Hadi bakalım, yaşadığın iniş ve çıkışların ilişkine yansımaması için neler yapacaksın, görelim... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…