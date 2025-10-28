Sevgili Başak, bugün Mars ve Satürn, gökyüzünde bir üçgen oluşturacaklar. Bu iki gezegenin birleştiği bu güçlü enerji, aşk hayatına ciddi bir boyut kazandırabilir. Eğer bir ilişkin varsa, bu enerji sana ve partnerine geleceğe dair somut adımlar atma fırsatı sunabilir. Belki de evlilik, taşınma veya birlikte bir iş kurma gibi büyük kararlar almanın zamanı gelmiştir. İlişkinin rotasını belirleme şansı senin elinde olacak, bu yüzden bu fırsatı iyi değerlendir!

Öte yandan eğer bekar bir Başak burcuysan, bugünlerde karşına olgun ve kararlı bir enerjiye sahip biri çıkabilir. Tabii aşkı istesen de bugün de romantik hayatında netlik ve güven arayışında olacaksın. Ama yine de bu kişi, belki de uzun zamandır aradığın aşkı sana getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…