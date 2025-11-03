Sevgili Başak, bugün Mars ile Uranüs arasındaki karşıtlık, iş hayatında bazı değişikliklere yol açabilir. Şimdi, bunu duyunca biraz endişelendiğini hissedebiliyoruz. Çünkü hepimiz alıştığımız düzeni severiz, değil mi? Ancak bu durum, aslında senin daha bağımsız bir şekilde çalışmana yardımcı olabilir. İşte tam da burada, belki de hiç beklemediğin bir anda, yeni bir proje ya da görevin seni beklediğini görebilirsin. Bu yeni görev, belki de hayatına yeni bir soluk, yeni bir enerji katacaktır.

Tabii ki, bu değişim rüzgarı sadece iş hayatını değil, ekonomik durumunu da etkileyecek. Eski yöntemlerin artık işe yaramadığını fark ettiğin bu dönemde, kazancını artırmak için yeni yollar arayışına girebilirsin. Bu arayış, belki de hiç düşünmediğin kapıları açabilir. Uranüs'ün etkisiyle, adeta bir 'yeniden doğuşa' hazırlanıyorsun. Bu süreçte, belki de hayatının en önemli adımlarından birini atacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…