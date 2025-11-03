Sevgili Başak, gökyüzünün enerjileri, bugünlerde sinirsel gerginliklerini daha yoğun hissetmene neden olabilir. Bu durum, özellikle boğaz bölgen ve omuzlarında ağrı ve sıkışma şeklinde kendini gösterebilir. Ama endişelenmeyin, çünkü doğanın şifalı gücü her zaman yanında!

Doğadan gelen bitki çayları, tüm bu stres ve gerginliği üzerinden atmana yardımcı olabilir. Özellikle ada çayı ve melisa çayı, sinir sistemini dengelemekte oldukça etkilidir. Bu bitkilerin sakinleştirici etkisi, gün içinde yaşadığın tüm yoğunluğu hafifletecek ve seni daha dingin bir ruh haliyle dolu dolu bir gece uykusuna hazırlayacaktır.

Günün sonunda, sessiz ve huzurlu bir ortamda nefes egzersizleri yapmayı da unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…