Sevgili Başak, bugün günlük yaşamın monotonluğu ve rutin ilişkilerin getirdiği sıradanlık seni biraz olsun yorabilir. Fakat durumlar her zaman göründüğü gibi değil, değil mi? Bugün, biriyle gireceğin zekice ve derin bir sohbetin, kalbinde yeni bir aşk kıvılcımı çakabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu yeni duyguların hızla gelişmesi, mantığının seni yavaşlamaya ve durumları tekrar değerlendirmeye çağırabilir.

Bu dönemde, kalbinin sesini dinlemek kadar aklının da fısıltılarına kulak vermek önemli olacak. Çünkü bu tür bir sohbet, bekarsan sana aşkın ve heyecanın kapılarını aralayabilir. Ancak bir ilişkin varsa ve bu yeni sohbetler seni biraz da olsa çekiyorsa, işler karışabilir ve sonuçları ayrılık olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…