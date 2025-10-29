Sevgili Başak, bugün belki de bir yudum kahve eşliğinde başlayan bir cümle, seni bilmediğin derinliklere götüren uzun, sıcak sohbetlere dönüşebilir. Bu sohbetler, belki de hiç beklemediğin bir anda, seni ve karşındaki kişiyi o kadar güçlü bir bağla birleştirebilir ki, kelimelerin bile anlamını yitirdiği bir sessizliğe bürünebilirsin. Bu anlamlı sessizlik, belki de ikinizin de kalbinde derin izler bırakabilir...

Ancak unutma ki, bu duygunun kalıcılığı ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi, senin elinde. Kendi sınırlarını belirlemek ve bunları korumak, bu duygusal bağın sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayacak en önemli unsurlardan biri. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…