Sevgili Başak, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün derin maviliklerinde, Merkür ve Plüton'un bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık, aşk hayatında duygusal bir fırtına kopartıyor! Bu enerji dolu gün, geçmişinden bir yüzün yeniden belirmesine neden olabilir. Belki eski bir aşk, belki de yıllar önce hayatından çıkan biri... Bu kişi, bugün yeniden karşına çıkabilir ve bu durum, kalbinde hem tutkunun hem de merakın alevlenmesine sebep olabilir.

Aşk hayatında yeni bir sayfa açma ihtimalin de oldukça yüksek. Bir yerlerde, belki bir kafede, belki bir parkta, belki de en beklenmedik bir anda, yeni biriyle tanışabilirsin. Bu kişi, belki bir bakışıyla, belki bir sözüyle, belki de bir dokunuşuyla seni etkileyebilir. Ve işte bu, senin için yeni bir aşkın başlangıcı olabilir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…