Sevgili Başak, bugünün sihirli kelimesi 'iyileşme' ve bu iyileşme mucizesi, düşündüğünden daha yakın, küçük detaylarda saklı. Biraz huzur, biraz denge ve biraz da enerji yenilenmesi... İşte bugün senin için bu üçlü bir araya geliyor.

Biraz göz atalım mı bu detaylara? İlk olarak, temiz ve düzenli bir oda... Evet, belki basit gibi görünebilir ama aslında bu, ruhunun huzur bulduğu bir sığınak. Düzenli bir masa ise, zihninin berraklaştığı bir alan. Sade bir öğün, bedeninin hafiflediği bir ritüel. Bu üçlü senin içsel dengeni sağlaman için bir araya geliyor. Fakat asıl büyü, ellerinde saklı. Dokunduğun, hazırladığın, temizlediğin her şey, enerjini yeniden kurman için birer araç. Bugün, ellerinle yaptığın her şey, senin için bir ilaç gibi çalışıyor. Hadi, hayata dokun ve yeniden hisset! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…