Sevgili Başak, bugün seni Balık Ay'ının büyülü atmosferi sarıyor... İşte bu seni alıştığının dışında bir duygusal derinliğe doğru çekiyor. Bu durum ise özellikle iş hayatında mantığın ve rasyonelliğin sürekli ön planda olduğu yaşam tarzına karşı, sezgilerin ve içgüdülerini öne çıkarıyor. Şimdi her bir detayı en ince ayrıntısına kadar düşünüp analiz etmektense sezgilerine güvenerek hızlı kararlar bir şans verme ve risk alma vakti.

Zira, enerjini toplamak ve zihnini dinlendirmek için mükemmel bir fırsat sunan hafta sonu aynı zamanda plansız başarıların da habercisi olabilir. Yoğun geçen bir haftanın ardından, kendine biraz zaman ayırıp, iç dünyana dönmek senin için en doğru seçim olabilir. Kendi iç huzurunu ve dengeni bulmak, dış dünyadaki karmaşadan uzaklaşmak için bu süreci değerlendirebilirsin. Böylece hem maddi hem manevi anlamda kazanabilirsin.

Gelelim aşka! Söz konusu kalp olduğunda bugün, mantığını bir kenara bırakmalısın... Belki de partnerin de senden bu aralar biraz daha fazla anlayış bekliyordur. Ona mantığınla değil, kalbinle seslenmenin tam sırası. Artık onun hislerine güvenmeli, aşka bir şans vermeli ve birlikteliğinizin yeni bir boyuta kavuşmasına fırsat sağlamalısın. Onunla aşka inanmalısın. Böylece kalbinin sahibi ile mutlu bir yuva kırmak üzere harekete geçebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…