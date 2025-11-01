Sevgili Başak, kariyer hayatında bugün detaylara ve düzene daha çok önem vermen gereken bir gün olacak. Ay ve Satürn'ün kavuşumu, disiplinli ve planlı bir şekilde hareket etmen gereken işlere ışık tutuyor. Zaten bugün toplantılarını planlamak ve raporlarını hazırlamak için oldukça uygun bir zaman dilimi olacak.

Zira, hayalperest Neptün'ün etkisi altındayken, iş akışında yaratıcılığını konuşturman için mükemmel bir fırsat doğacak. Kalıplarını yıkmaya, alıştığın düzenden çıkmaya, fazla düşünülmüş ve bilindik bir yol yerine yenilikçi bir maceraya atılmaya ne dersin. Bu her ne kadar riskli olsa da bunu denemek sana yeni bir iş ya da statü kazandırabilir, bizden söylemesi!

Söz konusu aşk olduğunda ise seni uyarmalıyız! Bir anda kapılabileceğin bir aşk seni yanıltabilir... Belki de uzun zaman sonra, sınırlarını aşmaya hazır olduğun biri seni yanıltırsa, kalbin bir hayli kırılabilir. Bu yüzden aşka uçmak konusunda cesur olmalı ama aldığın riskleri de bilerek kalp kırıklıklarına hazır olmalısın. Çünkü senin aşka küsmeni istemeyiz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…