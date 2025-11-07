Sevgili Başak, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Zira, Ay ve Jüpiter'in kavuşumu, sosyal çevreni biraz olsun harekete geçiriyor. Belki de uzun zamandır görüşmediğin dostların, iş hayatından tanıdığın bağlantıların ya da eski bir ekip arkadaşın sana yüzünü güldürecek bir haberle gelebilir. Bu haber ise kariyerinde yeni bir sayfa açmanın anahtarı olabilir. Özellikle eğer uzun süredir devam eden bir projen varsa, bu sayede zafere ulaşma şansı elde edebilirsin.

Öte yandan kendi işini kurmaya karar verirsen, bugün finansal beklentilerin de seni bulacak. Belki bir bonus, belki bir prim, belki ortak bir gelir ya da uzun zamandır beklenen bir para geleceğin için önemli bir kaynak haline gelebilir. Ancak unutma, bu gelir yeni bir sorumlulukla birlikte gelebilir. Görünen o ki bu kez sınavın, kazandığını nasıl yöneteceğin olacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise dostlukla başlayan duyguların alevlendiğini hissedebilirsin. Uzun zamandır aynı grupta olduğun biri, seni farklı bir gözle görmeye başlamış olabilir. Şimdi sen de bir karar vermelisin. Bu arkadaşlık ilişkisini riske atmak mı daha doğru olur, yoksa söz konusu aşk ise şansı denemek mi? İşte bu karar tamamen senin. Ancak bize soracak olursan, bu kez kalbini dinle aklını değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…