Sevgili Başak, bugün gökyüzünde sana özel bir şov var. Ay ve Jüpiter'in muhteşem kavuşumu, hayatında bazı değişikliklere işaret ediyor. Dostlukla başlayan ve uzun zamandır devam eden bir ilişkinin, belki de farkında bile olmadan, aşka dönüştüğünü hissedebilirsin.

Birlikte kahkahalar attığın, sırlarını paylaştığın, belki de birlikte ağladığın biri, seni artık farklı bir gözle görmeye başlamış olabilir. Belki de senin de ona karşı hislerin değişmiştir. Şimdi bu durumda senin önünde iki seçenek var. Birincisi, bu arkadaşlık ilişkisini riske atmak ve belki de bir aşk hikayesine adım atmak. İkincisi ise, her şeyi olduğu gibi bırakıp, bu duyguları görmezden gelmek ve dostluğunu korumak. Bu kararın tamamen senin elinde. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…