Sevgili Başak, bugün aşk hayatında adeta tropik bir fırtına gibi sıcak rüzgarlar esiyor. Partnerinle daha derin bir bağ kurabileceğin, belki de uzun zamandır üzerinde konuşulmayan duyguları, hislerini ve düşüncelerini ifade etme fırsatı bulabileceğin bir dönemdesin. Bu dönemde, belki de içten içe bir süredir planladığın evlilik teklifini gerçekleştirmenin zamanı gelmiştir!

Tabii eğer bekarsan, belki de geçmişten bir anda gelen bir mesaj, kalbinin kapılarını yeniden aşka açabilir. Ancak unutma ki, senin yönün hep ileriye, geleceğe doğru. Geçmişte yaşananları bir kenara bırakarak yepyeni bir sayfa açma vakti! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…