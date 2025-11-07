onedio
8 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

07.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Kasım Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay ve Jüpiter'in kavuşumundan bir hayli etkilenebilirsin. Bu da sana 'Mükemmeliyetçilikten uzak dur' fikri ile baş başa bırakabilir. Daha önemlisi bu düşünce ile birlikte kendine 'yeterince iyi' olduğunu söyleme fırsatı da bulabilirsin. 

Biliyoruz, sen Başak burcu olarak her zaman her şeyin en iyisini, en doğrusunu yapmayı hedeflersin. Ancak bugün, fazla analiz yapmanın ve detaylara boğulmanın hem sinir sistemini hem de bağırsaklarını yorabileceğini unutma. Kendini gereksiz yere strese sokma, çünkü bu durum sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bugün, kendine bir iyilik yap ve bedenine küçük bir armağan ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

