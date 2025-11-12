Sevgili Başak, bugün seninle ilgili oldukça heyecan verici haberlerimiz var! Yönetici gezegenin Merkür, enerji dolu Mars ile buluşuyor ve bu kavuşum seni iş hayatında adeta bir enerji bombası haline getiriyor. Genelde planlı ve düzenli biri olsan da bugün içgüdülerine kulak vermen ve spontane hareket etmen olası. Bu spontane adımlar ve iş hayatında dönüşümü başlatacak hızlı kararlar ise sana beklenmedik bir terfi kapısını aralayabilir.

Zaten kariyerinde bir dönüm noktasına geldiğini hissediyorsan, bu hissin yanıltıcı olmadığını söyleyebiliriz. Gökyüzündeki bu harika kavuşumun etkisi altındayken yöneticilerin gözünde 'problem çözücü' olarak konumlanabilirsin. Cesurca yapacağın bir öneri, belki de uzun süredir beklediğin takdiri ve övgüyü kazanmanı sağlayabilir. Daha da önemlisi istifa etmek ve iş değiştirmek de bugün gündeminde yer alabilir. Bakalım, sen ne için cesur olacaksın bugün?

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise belirsizlikler sona eriyor. Bir süredir kararsızlık yaşadığın kişiyle konuşmak için mükemmel bir zaman dilimi içindesin. Sözcüklerin hem güçlü hem de samimi olacak. Bu da ilişkindeki belirsizlikleri ortadan kaldıracak. Galiba artık kalbinin sesini dinleyip mantığının sesini bastırmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…