Sevgili Başak, bugün Ay'ın Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, seni iç dünyana, duygularına ve düşüncelerine daha çok yönelmeye teşvik ediyor. Aynı zamanda, Güneş'in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, zihinsel derinlik, analiz ve detaylı düşünme gerektiren konulara daha fazla eğilim gösteriyorsun. Sabah saatlerinde, yoğun bir konsantrasyon gücüne sahip olacak ve karmaşık meselelerin üstesinden gelmek için tam bir süper kahraman gibi hissedeceksin.

Tabii bu durum kariyerinde, perde arkasında yaptığın çalışmaların önemini artıyor. Bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığın projede, belki de dönüm noktası niteliğinde bir aşamaya gelebilirsin. Belki herkesin gözü üzerinde olmasan bile, etkini herkes hissedebilir. Yazılı işler, araştırmalar veya raporlamalar konusunda adeta bir sihirbaz gibi harikalar yaratma kapasiten var. Göster kendini!

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise, duygularını bastırmak yerine paylaşma zamanı geldi. Sessiz kalmak, artık içini rahatlatmıyorsa söylemelisin. Belki içten gelen bir isyanı, canını acıtan ilişkiyi ya da aşkı itiraf etmelisin... Günün sonunda, içten ve samimi bir konuşmayla kendini iyi hissedebilirsin. Daha da önemlisi her şeyi daha basit ve anlaşılır hale getirebilirsin. Bu da aşk hayatında huzurun habercisi olacaktır! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…