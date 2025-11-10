Sevgili Başak, bugün Merkür'ün ardından Jüpiter de geri hareketine başlıyor. Bu, sosyal çevrenle olan ilişkilerini ve iş bağlantılarını yeniden şekillendirecek enerjiyi beraberinde getiriyor. Şimdi, uzun süredir kopmuş olduğun bir ekip ya da arkadaş grubuyla tekrar bağlantı kurma fırsatı yakalayabilirsin. Bu dönemde geçmişe dönük hareketler, senin için değerli bağlantılar ve fırsatlara dönüşebilir.

İşte tam da bu sayede kariyer hayatında yeni bir evreye giriş yaptığını söyleyebiliriz. Belki de geçmişte reddettiğin bir iş teklifini şimdi yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Hatta belki de yeni bir şehirde, belki de tamamen farklı bir sektörde kendini denemek gibi bir düşünce aklına gelebilir. Retro dönemi, senin daha bilinçli ve akıllı adımlar atman konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Eski ile yeniyi harmanlayıp geleceğini şekillendirme zamanı!

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalının etkisini hissetmeye başlayabilirsin. Bu dönemde duygusal anlamda bazı sürprizlerle karşılaşabilirsin. Mantığını bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinlemek zor olabilir. Ancak kalbin 'denemeye değer' diyorsa, bu kez risk alıp aşka bir şans vermekte sakınca yok! Zira, bazen en güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Senin ise buna cesaret etmen gerek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…