11 Kasım Salı Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

11 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Kasım Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün evrenin seninle bir anlaşması var: Sisteminde bir revizyon zamanı. Gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter'in retrosu, sindirim ve bağışıklık sisteminde minik uyarılar gönderiyor olabilir. Ancak sakın endişelenme, bu aslında senin için bir 'sağlığını düzene sokma' çağrısı.

Jüpiter retrosunun etkisi altında, sindirim ve bağışıklık sistemindeki bu ufak tefek sorunlar, aslında senin daha sağlıklı bir yaşam sürmen için birer işaret. Evet, belki biraz rahatsız edici olabilirler ama bu durum, aslında senin için bir fırsat. Bu ufak alarm zilleri, senin daha sağlıklı bir yaşam sürmen için birer işaret. Probiyotik destek, uyku disiplini ve zihinsel detoks, bu dönemde sana büyük fayda sağlayacak. Zira probiyotikler, sindirim sistemini düzenlerken, uyku disiplini enerji seviyeni yükseltecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
