Sevgili Başak, bugün Merkür'ün ardından, büyük ve etkileyici Jüpiter de geri hareketine başlıyor. Bu durum, enerjinin ve yaşam ritminin değişeceği anlamına geliyor. Özellikle sosyal çevrenle ilişkilerini ve iş bağlantılarını yeniden şekillendirecek bir enerji bu. Sanki bir ressamın tuvaline yeni bir tablo çizmeye başlaması gibi, sen de hayatındaki ilişkileri yeniden boyamaya başlayacaksın.

Belki de uzun süredir kopmuş olduğun bir ekip ya da eski arkadaşlarınla tekrar bağlantı kurma fırsatı yakalayabilirsin. Bu dönemde geçmişe dönük hareketler, değerli bağlantılar ve fırsatlar sunabilir. Eski dostlarınla yeniden buluşmak, belki de eski iş arkadaşlarınla bir araya gelmek, sana yeni kapılar açabilir. Kariyer hayatında da yeni bir evreye giriş yaptığını söyleyebiliriz. Belki de geçmişte reddettiğin bir iş teklifini şimdi yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Kim bilir, belki de yeni bir şehirde, belki de tamamen farklı bir sektörde kendinizi denemek gibi bir düşünce aklına gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…