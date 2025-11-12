Sevgili Başak, bugün seninle ilgili adeta kalp atışını hızlandıracak, heyecan dolu haberlerimiz var. Yönetici gezegenin Merkür, enerji dolu Mars ile buluşuyor ve bu kavuşum seni iş hayatında adeta bir enerji bombası haline getiriyor. Sen genellikle düzenli ve planlı biri olsan da, bugün içgüdülerine kulak vermen ve spontane hareket etmen olası. Bu spontane adımlar ve iş hayatında dönüşümü başlatacak hızlı kararlar ise sana beklenmedik bir terfi kapısını aralayabilir, kim bilir belki de iş hayatında yeni bir sayfa açabilir.

Eğer son zamanlarda kariyerinde bir dönüm noktasına geldiğini hissediyorsan, bu hissin yanıltıcı olmadığını söyleyebiliriz. Gökyüzündeki bu harika kavuşumun etkisi altındayken yöneticilerin gözünde 'problem çözücü' olarak konumlanabilirsin. Cesurca yapacağın bir öneri, belki de uzun süredir beklediğin takdiri ve övgüyü kazanmanı sağlayabilir. Daha da önemlisi istifa etmek ve iş değiştirmek de bugün gündeminde yer alabilir. Peki, sen bugün ne için cesur olacaksın? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…