Sevgili Başak, bugün Güneş ve Satürn'ün birleşmesiyle aşk hayatında yavaş ama kararlı bir ilerleme seni bekliyor. Bekar mısın? Eğer öyleyse, bugün karşılaşabileceğin bir kişi, sağlam ve güvenilir bir duruşla senin aşka olan inancını tazeleyebilir. Bu kişi, belki de uzun zamandır aradığın o özel kişi olabilir.

Ancak, zaten bir ilişkin varsa, durum biraz farklı olabilir. İlişkinin yavaş ama emin adımlarla ilerlemesi, partnerini sıkabilir. Belki de ilişkinin biraz hareketlilik, biraz heyecan, biraz da yeniliklere açık olmasına ihtiyaç vardır. Belki de sınırları biraz aşmanın, rutini biraz kırmanın vakti gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…