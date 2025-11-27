Sevgili Başak, bugün aşk hava değişikliğine ihtiyacın olabilir. Beklediğin bir mesaj, belki de beklediğinden biraz daha soğuk ve mesafeli gelebilir. Bu durum, normalde sakin ve dengeli bir ruha sahip olsan da seni kızdırabilir! Bir de üzerine, karşı tarafın tepkisi 'çok abartıyorsun' şeklinde olursa, tansiyonun bir anda yükselebilir. Bu durumda kendini biraz daha fazla savunma ihtiyacı hissedebilirsin.

İşte bu dönemde, Merkür'ün etkisi ile her zamankinden daha hassas ve kırılgan olabilirsin. Bu durum, senin için normalden biraz daha zor olabilir. Bu zorlukları aşmak için ise partnerinden daha fazla ilgi ve anlayış beklemekten çekinme. Bırak biraz da seni şımartsınlar, değil mi? Sonuçta, biraz naz yapmak kimseyi üzmez? Hak ettiğin ilgi ve sevgi için, partnerinin sınırlarını biraz zorlamaktan korkmadığına da eminiz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…