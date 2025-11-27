Sevgili Başak, bugün hayatında bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Çünkü yönetici gezegenin Merkür, sonunda durağan konumda geçiyor ve bu durum seni doğrudan etkiliyor. Neyse ki bilgi hazinen dolu ve yeteneklisin. Ancak bugün, belki de daha önce hiç yaşamadığın bir şeyi yaşayabilir ve kendini anlatmakta zorlanabilirsin. Zihnin hızla çalışıyor, kelimeler ise adeta yavaş çekimde... Özellikle iş görüşmeleri ve proje sunumlarında bu durum seni zorlayabilir.

Tam da bu noktada kendine şunu sormanı istiyoruz: 'Ayrıntılara fazla mı takılıyorum?' Galiba ayrıntılar adeta bir dağ gibi üst üste yığılıyor. Herkes senden bir şeyler beklerken, senin elinde henüz çözülmemiş bir düğüm oluşmaya başlıyor. Bu karmaşayı çözmek için ise önce kendine zaman tanı, sonra derin bir nefes alıp büyük resme odaklan. Her şeyi orada görecek ve tabii ki çözeceksin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise soğuk rüzgarlar esmeye başlıyor. Bir mesajın buz gibi gelmesi seni sinirlendirebilir. Eğer karşı taraf 'çok abartıyorsun' derse, tansiyon hızla yükselir. Bu aralar Merkür'ün etkisi ile her zamankinden daha kırılgan olabilirsin. Üstelik bunda yanlış bir durum yok, senin için çaba sarf etmesini isteyebilir ve şımartılmayı hak ettiğini hatırlayabilirsin. Biraz naz kimi üzer ki? Hak ettiğin ilgi için onun sınırlarını zorlamaktan korkma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…