Sevgili Başak, bugün sein için iş dünyasında titizlik ve düzenin hakim olduğu bir gün olacak. Venüs ve Satürn'ün mükemmel üçgeni, detaylara olan hakimiyetini artırarak projelerini kusursuz bir şekilde tamamlamanı destekleyecek. Bu durum, tabii ki iş hayatında daha da parlamanı sağlayacak. Attığın dikkatli ve sistemli adımların kazanç getireceği bir dönemdesin. Yani, paranı akıllıca yönetmek ve yatırımlarını dikkatle seçmek için mükemmel bir zamandasın!

Günün ilerleyen saatlerinde ise organizasyon becerin ve pratik çözümlerinle herkesi kendine hayran bırakabilirsin. İş süreçlerini yeniden düzenlemek veya iyileştirmek için mükemmel bir gün. Hadi sabır ve disiplinle oyunu yeniden kur!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, bugün güven ve sorumluluk ön planda. Eğer bekar bir Başak burcuysan, uzun soluklu bir bağ kurma şansı yüksek. Ancak ona güvenmen ve ilişkiye dair sorumluluk alacağını hissetmen şart. Kariyerli, güçlü ve kendinden emin birini arıyorsun, karşı tarafın zekasına göre aşkı yönetebileceğini sanıyorsun ama bu kez başarılı olamayabilirsin. Tarzın olmayan birine karşı hissettiğin aşka karşı koyamayabilirsin. Acaba kendini bu sınırlarını aşan aşka bırakabilecek kadar cesur olacak mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…