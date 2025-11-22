Sevgili Başak, bu haftanın son gününde, gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında oluşan üçgen, iş ve eğitim hayatında sana ferahlık ve açıklık getiriyor. Analitik zekanın parlaklığıyla, karmaşık görünen işlerin üstesinden gelmek, detaylı raporlar hazırlamak veya etkileyici sunumlar yapmak için mükemmel bir gün. Yeni bir projeye enerjik bir başlangıç yapman ya da uzun süredir bekleyen bir görevi sonuçlandırman için kusursuz bir zaman dilimi.

Özellikle iletişim ve planlama becerilerini gerektiren konularda, sezgilerin sana rehberlik edecek ve ekip içindeki liderlik potansiyelinin parlamasına yardımcı olacak. İşteki başarının yanı sıra, sosyal hayatında da hareketli ve eğlenceli bir gün seni bekliyor. Hayata dair uzun vadeli planlara odaklansan da bir yandan dostlarına vakit ayırmayı da unutma.

Peki ya aşk? Biraz oyunbazlık, beklenmedik bir flört ya da sosyal ortamda yeni bir etkileşim, tüm gününü neşeyle doldurabilir. Merkür işe Jüpiter arasındaki üçgen, küçük sürprizlerle hayatının renklenmesine ve gününün daha keyifli geçmesine yardımcı olabilir. Tabii hayatına renk katacak bu sınırları aşan sürprizlere şans verirsen. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…