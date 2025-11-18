Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Merkür ve Uranüs'ün karşı karşıya gelmesi, iş yaşamında sana alışılmışın dışında yolları deneme cesareti veriyor. Bir belgenin değişmesi, programın bozulması ya da acil bir talebin canını sıkması olası. Ancak sen, çözüm odaklı tavrınla bu tür durumların üstesinden gelerek günü toparlayan kişi olacaksın.

Bu durum, sana yeni bir vizyon kazandıracak. Farklı bir yöntemle ilerlemek, yeni bir araç kullanmak ya da hızlı bir karar vermek, başarının senin tarafına geçmesini sağlayabilir. Bugün, zekanla fark yaratabileceğini bilmeli ve rakiplerini tamamen ardında bırakmalısın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu yumuşak enerji romantizmi beraberinde getiriyor. Partnerinle kalpten bir konuşma yapabilir, bir özür dileme fırsatı bulabilir, bir yakınlaşma yaşayabilir ya da güven tazeleyen bir anı paylaşabilirsin. Eğer bekar isen, bugün masum bir sohbet bile seni derinden etkileyebilir. Aman dikkat, aşka kapılmaya çok müsaitsin, anlık bir yakınlaşmayı aşk sanma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…